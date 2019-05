Es ist schon zwei Jahre her, seitdem wir von Kathrine Windfeld und Ihrer Big Band etwas gehört haben. Das Album „Latency“ (Stunt/in-akustik) der dänischen Pianistin wirbelte jede Menge Staub auf, so dass auch Big Band des Hessischen Rundfunks auf die Musikerin aufmerksam wurde. Im Dezember 2018 traf man sich in Frankfurt und zeichnete 2 Radiokonzerte auf. Das erste davon wird am kommenden Sonntag, den 12.04.2019 ab 19:04 ausgestrahlt. Mehr Infos dazu hier. Wir präsentieren daraus schon heute exklusiv den Titel „Undertow“ als exklusive Videopremiere. Bühne frei!