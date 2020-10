Videopremiere - Jono McCleery Call Me

Videopremiere von Jono McCleerys „Call Me“ auf jazzthing.de. Dies ist die zweite Vorabsingle aus dem Album „Here I Am And There You Are“, welches am 20.November erscheint. Bühne frei für das Video, welches aus Ausschnitten aus dem Film „Idem“ vom französischen Regisseur Giovanni Di Legami besteht, zu dem Jono seine Musik beigesteuert hat.