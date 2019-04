Passend zu seinem neuen Tribut-Album für Billie Holiday veröffentlicht der italienische Jazz-Cantauturi Joe Barbieri heute seine erste Single und Titelstück „Dear Billie“. Das Video ist bei einer exklusiven Listening-Session im Aufnahmestudio in Rom Anfang März entstanden. Begleitet wird der Gitarrist von Gabriele Mirabassi an der Klarinette, Luca Bulgarelli am Bass und Pietro Lussu am Piano. Vorhang auf!