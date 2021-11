Videopremiere - Jeff Parker Suffolk

Gitarrist Jeff Parker legt am 10. Dezember sein neues Solo-Album „Forfolks“ in die Plattenläden. Neben Eigenkompositionen hat der Musiker auch einige Interpretationen mit auf die Platte gepackt, wie zum Beispiel Thelonious Monks „Ugly Beauty“. Wir präsentieren in einer exklusiven Videopremiere die erste Single aus dem neuen Werk „Suffolk“. Dabei stammen die Bilder von der amerikanischen Filmemacherin Cauleen Smith. Vorhang auf!