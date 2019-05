Am 30.08.2019 erscheint „Open Waters“, das neue Album von Jacob Karlzon. Der Titeltrack „Open Waters“ gestattet einen ersten Einblick in das neue Album des Pianisten. „Ich will die Menschen tatsächlich emotional aufs offene Meer ziehen, in diese Situation bringen, in der man sich entscheiden muss, in welche Richtung man schwimmen will“, so der Musiker. Dem renommierten Fotografen und Filmemacher Morgan Maassen gefiel „Open Waters“ derart gut, dass er für eine Zusammenarbeit gewonnen werden konnte. Das Ergebnis ist der bildgewaltige Videoclip zu „Open Waters“, den wir heute in einer exklusiven Videopremiere zeigen dürfen. Bühne frei!

Jacob Karlzon

Open Waters Tour

15.09. Dresden, Tonne

17.09. München, Unterfahrt

18.09. Freiburg, Jazzhaus

19.09. Karlsruhe, Tempel

20.09. Stuttgart, Bix

21.09. Minden, Jazz Club

22.09. Berlin, A-Trane

24.09. Hamburg, Fabrik

25.09. Hannover, JazzClub

26.09. Frankfurt, Brotfabrik

27.09. Kassel, Theaterstübchen