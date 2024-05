Videopremiere - Galliano Circles Going Round The Sun

27 Jahre lang war es still um Rob Gallagher und seine Londoner Band Galliano. Damit ist ab heute Schluß, denn Brownswood Recordings wird am 30. August diesen Jahres die neue LP „Halfway Somewhere“ der Acid-Jazz-Legenden veröffentlichen. Mit der ersten Single „Circles Going Round The Sun“ nimmt uns Gallagher musikalisch und inhaltlich noch einmal mit in die guten, alten Clubzeiten. Wir präsentieren die exklusive Videopremiere. Bühne frei!