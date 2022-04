Videopremiere - Fabian Willmann Idee

Saxofonist Fabian Willmann realisiert seit 2020 mit dem Filmemacher Kevin Sepp ein audio-visuelles Projekt. Sollte die erste Staffel, „Vakuum“, noch den Stillstand in Berlin und die zwischenmenschliche Entfremdung im ersten Corona-Lockdown widerspiegeln, liegt bei der zweiten Staffel, „Idee“, der Fokus auf einer nach außen gerichteten Suche nach neuen Räumen für Musik zwischen Öffnung und erneutem Shutdown. Die sieben Video-Clips von „Idee“ zeigen wir in den nächsten aufeinander folgenden Tagen als Premieren auf JAZZthing.TV – gleichsam als eine Art Countdown für Willmanns Album „Balance“, das am 15. April auf dem neuen, unter anderem von der Schweizer Saxofonistin und Komponistin Sarah Chaksad gegründeten Label Clap Your Hands erscheinen wird.