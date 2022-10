Videopremiere - De-Phazz & Caro Trischler Which Way To Go

„Den Pudding an die Wand nageln“ zitiert Rolf Thomas im Jazz thing das Heidelberger Klangkollektiv um Mastermind Pit Baumgartner. Mehr dazu ab Seite 72 im aktuellen Magazin Nummer 145. Wir präsentieren in einer exklusiven Videopremiere aus dem aktuellen Album „Jelly Banquet“ die Kooperation mit der jungen Caro Trischler. Bühne frei!