Die tschechische Pianistin Nikol Bóková hat sich für ein Projekt namens Cataplasm auf Patreon mit dem visuellen Künstler Jan Vala zusammengetan. Neben einer monatlichen Masterclass in Sachen Musikkomposition gibt es ebenfalls für alle Mitstreiter jeweils 3 exklusive Videos des kreativen Duos. Parallel dazu hat Nikol mit ihrem Trio auch Ihre Jazz-Debüt „Inner Places“ auf Animal Music veröffentlicht. Wir zeigen in unserer heutigen Videopremiere die Künstlerin im vollen Einsatz für ihre Musik am Springseil – Double Dutch ab!