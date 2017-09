In gut 4 Wochen, genauer gesagt am 21.10.2017, erscheint das neue Album „Indispiration“ des dänischen Drummer Carsten Lindholm. Einen ersten Vorgeschmack auf den Longplayer gibt es schon heute, denn wir präsentieren exklusiv die Videopremiere zu „Luther“, der ersten Single die am 21.09.2017 veröffentlicht wird.