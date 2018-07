Kurz vor ihrem Tourstart am Wochenende haben Botticelli Baby noch Zeit gefunden, ein Bild- und Tondokument für ihre treusten Fans zusammenzustellen, damit die Vorfreude analog zu den aktuellen Temperaturen steigt. Also Vorhang auf für „I Don’t Want To Cry“!

Botticelli Baby – Tourdaten

28.07.2018 – Bad Nauheim, Freiraum Festival

31.07.2018 – Paderborn, Libori Markt

10.08.2018 – Bamberg, Jazz & Blues Festival

24.08.2018 – Magdeburg, Moritzhof

21.09.2018 – Hamburg, Reeperbahn festival

30.09.2018 – Neustadt, Neustadt gegen Fremdenhass

05.10.2018 – Aachen, Nadelfabrik

http://botticellibaby.de