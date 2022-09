Videopremiere - Blueblut Pompeji

Blueblut kommen aus Wien und haben mit ihrer Melange aus Jazz, Rock und Artverwandtem innerhalb kürzester Zeit die Schallplattenkritiker für sich begeistern können. In der Besetzung mit Pamelia Stickney am Theremin, Chris Janka an der Gitarre und Mark Holub an den Drums haben sie zusammen mit dem „Totally Mechanized MIDI Orchestra“ neues Material eingespielt. Die erste Single „Pompeji“ aus dem Ende Oktober erscheinenden Album „Garden Of Robotic Unkraut“ in der Videopremiere exklusiv bei uns. Spot an!