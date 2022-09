Videopremiere - Ark Noir See You On The Other Side

Mit der kommenden EP „Live at Halle 3“ knüpft die Münchener Electronic Alternative Experimental Jazz-Band Ark Noir an ihr zweites Studio-Album „See You on the Other Side“ an. Die Aufnahmen entstanden im Lockdown des frühen Jahres 2021 im Rahmen eines aufwändigen Videoshootings. Zusammen mit dem Bühnenbildner Leonard Schulz installierten die fünf Klangkünstler ein Set angelehnt an deren seit 2018 existierenden Festivalreihe ,Tunnel Visions‘ in das Gewölbe der Halle 3 im Münchner Kulturzentrum Einstein. Bühne frei!