Videopremiere - Ameli In The Woods Suitcase

Frisch auf JAZZthing.tv im YouTube-Kanal die preisgekrönte Musikerin Franziska Ameli Schuster und ihr melodisches Indie-Jazz-Projekt Ameli In The Woods. Am Freitag erschien das Debüt „Throw My Tears Into The River“, heute präsentieren wir die Videopremiere zu „Suitcase“. Bühne frei!