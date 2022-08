Contents Ausgabe 145

Features Nr. 145 | 2022

Snarky Puppy

Wenig Ego, viel Spirit

Was 2004 als freigeistiges Kollektiv ins Leben gerufen wurde, ist heute ein mittelständisches Kulturunternehmen von internationalem Rang. Ihr neues Album begleitet Snarky Puppy nun zurück zu ihren Anfängen.

Michael Wollny

Hauntology

Michael Wollny hatte schon immer einen Hang zum Spukhaften und Übersinnlichen. Mit der neuen Trioeinspielung „Ghosts“ ist dem Pianisten nun in jeder Hinsicht sein geistreichstes Werk gelungen.

Wayne Shorter

Kein Bandleader mehr

Mit Worthülsen wie „lebende Legende“ geht man besser sparsam um. Auf den Saxofonisten Wayne Shorter trifft sie jedoch sicher zu. Mit „Live At The Detroit Jazz Festival“ setzt der 88-Jährige erneut ein Achtungszeichen.

Steve Gadd

Gadd Gang Big Bang

Sein neues Album heißt „Center Stage“ – doch Corona-bedingt konnte es nicht „on stage“ aufgenommen werden. Es vereint Steve Gadd u.a. mit drei alten Freunden: Eddie Gomez, Ronnie Cuber, Michael Abene – und der WDR Big Band.

Hans Lüdemann

Über Grenzen

Hans Lüdemann hat sich auf die Suche nach seiner Identität als europäischer Jazzmusiker gemacht. Erneut schreckt er nicht davor zurück, mit einem aufwendigen, fünfteiligen Projekt seine Identitätsfindung zu dokumentieren.

The Tedeschi Trucks Band

Mondendinge

Mit ihrem letzten Projekt trug die Band um das Gitarristenehepaar Susan Tedeschi und Derek Trucks schon dick auf. Jetzt geht die Großformation einen Schritt weiter – mit einem Zyklus aus vier separat erscheinenden Alben.

Jedes Konzert ein Benefizkonzert

Ukrainische Kulturschaffende im Widerstand

Dass die moderne Ukraine seit dem Zerfall der Sowjetunion ein souveräner Staat mit einer eigenen Kultur ist, davon sind nicht nur die Kulturschaffenden dort überzeugt – und tragen mit ihren Mitteln und Möglichkeiten zur Verteidigung gegen den Aggressor aus Russland bei.

Kornelia Vossebein

Produktivkräfte der Musikwelt, Folge 89

Überall Veränderung, auch beim Kölner Stadtgarten. Wir haben die Gelegenheit des Übergangs ergriffen und die neue Künstlerische Leiterin Kornelia Vossebein nach Perspektiven einer veranstaltenden Produktivkraft befragt.

Julia Hülsmann

Hörbares Mobile

Das neue Album des Julia Hülsmann Quartet ist nicht nur unprätentiös, sondern auch raffiniert und balanciert. Es beeindruckt durch seine Gegensätze, die sich in zwölf verschiedenen Schattierungen vereinen lassen.

Pablo Held trifft … Marilyn Mazur

Conversations, Teil 19: Dem Lauf der Dinge folgen!

Die Perkussionistin und Komponistin Marilyn Mazur ist für Pablo Held wie eine Magierin. Beim Zuhören fühlt er sich an Orte versetzt, von denen er nicht wusste, dass sie existieren. Wie macht man das?

Stories

Abel Selaocoe

Ein Cello vieler Welten

Kokoroko

Etwas läuft richtig

Antonio Sanchez

Der Aber-Drummer

Oscar Jerome

Musik lässt dich nie im Stich

Nduduzo Makhathini

Pionier am Piano

Ben Harper

Blues, Bass und Sterblichkeit

Gard Nilssen

Keine Berge, viele Höhen

Young Gun Silver Fox

Auf dem Weg ins Paradies

De-Phazz

Den Pudding an die Wand nageln

Bart Plugers

Auf dem Weg

Timo Vollbrecht

Familienbande

Intro

Makaya McCraven, Sebastian Gahler, Hannah Weiss, Hornung Trio, Fama M'Boup, Jazzkantine, Reza Askari, Jasper Høiby, Doom Cannon, Diplomat, Sandro Roy, Maik Krahl, This Music(ian) Changed My Life: Enrico Pieranunzi, Ragawerk, Jonathan Jeremiah, Vadim Neselovskyi, Ina Forsman, Searching For Home

Standards

Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free ’n’ Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard