Neues Blog viral/postviral

Die Welt von heute ist eine andere. Virus und Lockdown verändern den Alltag der Gesellschaft, der Kultur, des Jazz. Zeit für Beobachtungen und Analysen, vielleicht auch Anregungen, die in die Zukunft führen.

Ab sofort berichten unsere Autoren Ralf Dombrowski, Stefan Hentz, Wolf Kampmann und Martin Laurentius in unserem Blog „viral/postviral“ über die Situation hierzulande und lassen Akteur*innen nicht nur aus der Jazzszene zu Wort kommen. Sie kommentieren Entwicklungen und Tendenzen der Pandemie und des Lockdown und schauen zudem in europäische Nachbarländer. Und der in Regensburg geborene, seit zehn Jahren in New York lebende Saxofonist Tobias Meinhart liefert Einblicke in die teils dramatische Situation der Corona-Pandemie in der Metropole an der amerikanischen Ostküste.