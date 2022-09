Yuko & Joey Tiger Waltz (Unit/Membran)

Hinter diesem Duo verbergen sich die japanische Pianistin Yuko Oz und der Schweizer Vibrafonist Erich Fischer, der außerdem auf „Tiger Waltz“ als Perkussionist und Sänger zu hören ist. Die Zwiesprache von Klavier und Vibrafon ist subtil und delikat, auf Stücken wie „El Ultimo Tango“ und „Joey’s Mambo“ werden lateinamerikanische Einflüsse deutlich. Aber hauptsächlich sind die beiden Meister der Ballade, in Songs wie „For Juli & Rosina“ oder „Ballade für Camill“ sind es die getragenen Melodien, die den Zauber ihrer Musik ausmachen. Dabei geht es Yuko & Joey nur selten um solistische Virtuosität, es ist das Aufeinanderhören und das gemeinsame Erkunden des musikalischen Materials, auf dem ihr vorrangiges Interesse liegt. Frei nach Duke Ellington – „Jazz is the liberty of having a lot of forms“ – lassen sie sich dabei auf stilistische Diversität ein und entdecken auch in traditionellen Formaten wie dem Titeltrack oder dem „Unison Blues“ poetische Schönheit.