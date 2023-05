Walter Smith III Return To Casual (Blue Note/Universal)

Der Tenorsaxofonist Walter Smith III gibt mit dem bemerkenswerten „Return To Casual“ sein Debüt bei Blue Note. Es ist der Nachfolger seiner vor neun Jahren erschienenen Aufnahme „Still Casual“. Neun Originalkompositionen und eine Interpretation von Kate Bushs „Mother Stands For Comfort“ gibt es hier von Smith mit Pianist Taylor Eigsti, Gitarrist Matt Stevens, Bassist Harish Raghavan, Drummer Kendrick Scott und Trompeter Ambrose Akinmusire zu hören. Sie waren bereits auf „Still“ dabei, haben nun ihre Rollen in der Band wieder aufgenommen und zeigen eine reife Tiefe in der Ausgestaltung eines Klangraumes. Das Album bietet wechselnde Stimmungen, von vergnügt bei „Contra“ über das dynamische „River Styx“ mit seinen an- und abschwellenden Unterströmungen, einem weniger ins Gewicht fallenden Gastauftritt von James Francies am Rhodes beim Mashup „K8 + Byu$“ bis hin zum expressiven „Shine“, Smiths Hommage an die verstorbenen Wallace Roney, Ellis Marsalis und Jimmy Heath. Smiths Horn ist hier am ausdrucksstärksten, tief erschüttert und doch hoffnungsvoll. Mit seiner Verehrung für die Tradition, gepaart mit einer Stimme, die irgendwie aus der Zeit gefallen scheint, aber nach vorne drängt, belegt er eindeutig seinen eigenen Weg.