Ulf & Eric Wakenius

Wer sagt denn, dass es zwischen Vater und Sohn Misstöne geben muss? Obwohl Ulf Wakenius und sein 1988 geborener Spross Eric eine deutlich unterschiedliche musikalische Sozialisation genossen haben – der eine spielte unter anderen mit Oscar Peterson, Ray Brown oder Michael Brecker, der andere sog in Los Angeles den Pop- und Rockspirit der Nullerjahre auf –, harmonieren sie auf ihren akustischen Gitarren prächtig. Von Volksliedern aus ihrer schwedischen Heimat über Beatles-Songs, Verbeugungen vor Paco de Lucia und Esbjörn Svensson bis hin zu feurigen Eigenkompositionen und dem vom Sohnemann gesungenen Cat-Stevens-Klassiker „Father And Son“, swingen und streicheln sich die beiden durch die unterschiedlichsten Gitarren-Stilistiken, ohne jemals in pure Flamenco- oder Django-Reinhardt-Raserei zu verfallen. Eine Vater-Sohn-Beziehung, die nur gute Saiten hat.