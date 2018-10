Diazpora-Gitarrist Legbo ist offensichtlich nicht ausgelastet, denn mit Uebertribe bringt er bereits die zweite (Funk-)Band an den Start – allerdings rauer und puristischer als das Mutterschiff. Schlagzeuger Martin Kahl ist ein idealer Drummer für diese Sorte Musik und er akzentuiert die Breaks (beispielsweise im herausragenden Titelsong) messerscharf. Für Hamburger Feierbiester sind Tracks wie „I Won’t Go To Bed“ und „In A Matter Of Seconds“ passgenaues Partyfutter, aber auch das entspannt groovende „Shake“ mit seinen Anklängen an Steve Millers Klassiker „Fly Like An Eagle“ ist ein Hit. Einziges winziges Manko: Wenn man im Bandnamen schon die Vorliebe der Amis für die deutsche Vorliebe „über“ persifliert (siehe John Scofields Band Überjam), dann sollte man den Bandnamen doch auch stilsicher mit „ü“ schreiben und nicht verkrampft auf den vermeintlich internationalen Markt schielen: Die Pünktchen auf dem „u“ sind für Amerikaner doch gerade der Spaß.