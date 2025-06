Tyreek McDole Open Your Senses Artwork Records/Harmonia Mundi

Die Plattenfirma kündigt ein mutiges Debütalbum an, und schon nach wenigen Minuten wird klar, warum: Nach einer gefühlvollen Interpretation von Nicholas Paytons „The Backward Step“ stürzt sich Tyreek McDole in einen Showtune, der uns direkt in die Swingära zurückkatapultiert, um kurz darauf mit seiner Version von Leon Thomas „The Creator Has A Masterplan“ zu überraschen – Pharoah Sanders‘ Sohn Tomiko ist dabei am Saxofon zu hören. Was diesen kontrastreichen Streifzug durch die Stile und Epochen zusammenhält, ist natürlich die warme Baritonstimme von McDole, der sich hier mit einem beeindruckenden Songbook der Weltöffentlichkeit vorstellt. Dank eines vielsagenden Repertoires, das für sich schon Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zulässt, meint man beim Hören, den Mann richtig gut kennenzulernen. Seine prominent besetzte Band begleitet ihn schnörkellos, traditionell und mit Freude am bewährten Material, aber die Aufforderung im (Horace Silver entlehnten) Titel bleibt Programm: Mit entsprechend offenen Sinnen lässt sich hier eine neue Stimme vernehmen, von der in der Zukunft sicher noch allerhand zu hören sein wird.