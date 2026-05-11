Marcela Arroyo & Quique Sinesi Reflejos o-tone/edel

Zweimal Argentinien, eine intensive Stimme und verschiedene Gitarren, dazu noch ein prominenter Gast aus Deutschland, der bei ein paar der fast ausschließlich selbst komponierten Stücke mitwirkt. Das bietet „Reflejos“, ein wunderschönes Duoalbum zweier bzw. dreier ausdrucksstarker Künstler. Die Sängerin und Gitarristin Marcela Arroyo trifft hier auf ihren argentinischen Landsmann und Gitarristen Quique Sinesi und begibt sich mit ihm in beseelte musikalische Gespräche in einem Konglomerat aus traditioneller argentinischer Folklore, Tango und auch aktuellen Einflüssen. Bilder voller Emotionen entstehen beim Hören, intime Dialoge zwischen filigranen, sanften Gitarrennoten und Texten lassen unweigerlich aufmerksam zuhören. Arroyo und Sinesi schaffen auf diesem Album reihenweise magisch schöne Momente. Dann ist da auch noch Markus Stockhausen auf Trompete und Flügelhorn zu hören, der bei seinen Gastauftritten warm tönende, jazzige Färbungen hinzufügt.