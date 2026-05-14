Terrea

Raz

Unit/OPEN

Terrea – Raz (Cover)„Rāz“, persisch für „Geheimnis“, ist der Titel des Debütalbums des im Iran geborenen und in Wien lebenden Komponisten Amir Ahmadi und seines Trios Terrea mit Geigerin Sarvin Hazin und Cellistin Anna Maria Niemiec. „Rāz“ ist auch ein besonderes Wort in der persischen Poesie und beschreibt klanglich die fließenden mikrotonalen Strukturen, in denen die Streicherinnen die Klangauslotungen von Ahmadis Claviton zusätzlich erweitern. Das Claviton, ein elektronisches Keyboard, bietet mit 31 Tönen pro Oktave die Möglichkeiten zu polytonalen Texturen, die an die melodischen Formen iranischer und arabischer Maqam- und Dastgah-Musik erinnern; mit mikrotonalen Verschiebungen, repetitiv, konzentriert. Den Klang haltend, vibrierend, mit Stille als kompositorischem Element. Spannend.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 163

Veröffentlicht am 14. Mai 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

Applaus 2026

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