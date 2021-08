Transorient Orchestra Zip Zip (Double Moon/Bertus)

Wie fröhlich und beschwingt tänzelt doch die Melodie aus der osmanischen Zeit des 19. Jahrhunderts, die Andreas Heuser, Gitarrist, Geiger und Bandleader des Transorient Orchestra, in der zweiten Nummer dieser vorzüglichen Platte arrangiert und mithilfe seiner elf Mitstreiter völlig organisch in die Neuzeit gehievt hat. Mit groovenden Bassnoten, jazzig-verspielten Improvisationen und einer ansteckenden Spielfreude. Die spürt man ohnehin in jedem Moment von „Zip Zip“. Arrangierte Traditionals oder Eigenkompositionen verarbeiten die Beteiligten des preisgekrönten Ruhrgebietsorchesters, die ihre Wurzeln in Deutschland, der Türkei, Tunesien, dem Iran und Syrien haben. Diese Band schafft trotz dieser Vielfalt mühelos die Verschmelzung der unterschiedlichen musikalischen Kulturen, ohne dass das auch nur eine Note lang bemüht oder sperrig wirkt. Westliche Rock- und Jazzeinflüsse verbinden sich wie selbstverständlich mit persischen Klangfarben und krummen östlichen Rhythmen. Und bieten dabei eine schillernde, vielfarbige Weltmusik in immer wunderbarem Fluss.