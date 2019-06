Toots Thielemans presents The Thierry Lang Trio

Vom Auftritt von Toots Thielemans mit dem Trio des Schweizer Pianisten Thierry Lang war das Cully Jazz Festival 1989 so begeistert, dass es die vier Musiker im nächsten Jahr gleich noch einmal eingeladen hat. Der belgische Weltstar an der Mundharmonika verfolgt tatsächlich eine ähnliche Ästhetik wie Lang – beide lassen sich nicht gerne hetzen, was zu herrlich entspannten und ja auch ein bisschen länglichen (aber das ist eben live) Fassungen von Standards wie „The Days Of Wine And Roses“ und „Stella By Starlight“ oder Paul Simons „I Do It For Your Love“ führt. Vom Bassisten Ivor Malherbe braucht man sicher nicht jedesmal ein Solo (Schlagzeuger Marcel Papaux hält sich da dankenswerterweise zurück). Aber das sind letztlich kleinliche Einwände bei dieser relaxten Sternstunde des Mainstream-Jazz, die dank der Aufnahme des Schweizer Rundfunks – die CD erscheint im Rahmen der TCB-Serie „Swiss Radio Days“ – eine empfindliche Repertoirelücke schließt.