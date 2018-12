Von seinem Image als Westentaschen-Sinatra hat Tom Gaebel sich längst gelöst. Schon auf „Music To Watch Girls By“ war er auf der Suche nach seiner eigenen Klangwelt, mit „Perfect Day“ hat er sie gefunden. Dabei ist es nicht nur bewundernswert, wieviel Geld -Gaebel in die Umsetzung seiner musikalischen Vorstellungen steckt – neben seiner Band sind eine komplette Bigband mit Cracks wie Tobias Weidinger, André Cimiotti und Malte Dürrschnabel, Streicher sowie diverse Gäste mit von der Partie –, sondern vor allem, was für hochkarätige und gehaltvolle Musik dabei herauskommt. Der Opener „Feels Like Home“ ist ein Hit, die Cover von „Eye Of The Tiger“ und „Can’t Take My Eyes Off You“ originell und hoch vergnüglich – und dann hat der Mann, der Wert auf gute Kleidung legt, auch noch ein Auge für Details: An den Fotos im CD-Booklet, insbesondere dem großen in der Mitte, das wohl den Albumtitel umsetzen soll, kann man sich einfach nicht sattsehen. Christoph Kassette heißt der Mann, der sie gemacht hat.