Tobias Meissl Trio Mr. Resolved (Unit/Membran)

Auf seinem Debütalbum erweist sich der Wiener Vibrafonist und Klangerkunder Tobias Meissl als spannender Protagonist neuer, musikalischer Zugänge. Hervorgegangen aus dem Quartett seines Freundes und langjährigen musikalischen Kollegen Valentin Duit am Schlagzeug und Ivar Roban Križić am Bass, die zu den derzeit gefragtesten Rhythmusgruppen Wiens gehören. Duits Quartett und die Auskopplung des Tobias Meissl Trios spielen jeden letzten Freitag im Monat im Wiener Club Frame. Dort entstanden auch die gemeinsamen improvisatorischen Bearbeitungen der Kompositionen Meissls, der am Berklee College of Music in Boston studierte und seinen Master in Wien machte. Mit seinem Trio erforscht er die Wechselwirkung von kompositorischem Thema und Improvisation. Wie er selbst sagt: „Mein Hauptinteresse liegt darin, den festen Charakter der Komposition mit der Spontaneität der Improvisation in Einklang zu bringen.“