Der Saxofonist Tobias Meinhart lebt bereits seit geraumer Zeit in New York. Auf seiner neuen CD möchte er die Jazzwelten von New York und Berlin zusammenführen. Kurt Rosenwinkel ist dafür genau der richtige Mann, denn der amerikanische Gitarrist lebt seit 15 Jahren in Berlin. Zusammen mit einer jungen Berliner Truppe, darunter der 30-jährige Bassist Tom Berkmann, lotet Meinhart auf „Berlin People“ die Möglichkeiten und Gemeinsamkeiten aus. Sein nervöser und aggressiver Ton auf dem Tenorsaxofon bietet dabei einen stimmungsvollen Kontrast zu Rosenwinkels weicher Gitarre. „Früher war alles besser“ heißt ein Titel auf der CD – und so hip, wie Meinharts Quintett da aufspielt, kann man ihn nur ironisch verstehen. Und Musiker, die über Selbstironie verfügen, kann man bekanntlich mit Gold aufwiegen. „Berlin People“ ist ein selbstbewusstes Statement, das den Hype um die deutsche (Jazz-)Hauptstadt leicht amüsiert betrachtet.