Thomas Bachmann Group

Die Group des Frankfurter Tenorsaxofonisten Thomas Bachmann ist ein Trio, zu dem der Bassist Ralf Cetto, der sonst bei Aziza Mustafa Zadeh den Bass zupft, und der Schlagzeuger Uli Schiffelholz vom hr-Jazzensemble zählen. Die Band existiert schon seit 15 Jahren (der Rezensent muss gestehen, dass er sie bislang übersehen hat) und ist entsprechend gut aufeinander eingespielt. Der blecherne Beat, mit dem Schiffelholz das Stück „Bipolar“ einleitet, ist ziemlich originell und die unprätentiösen und witzigen Songtitel („Mach’s wie Jim“, „Swing Ding“, „Spatz in der Hand“) geben schon eine Ahnung davon, dass hier keine großen Klangkünstler zu hören sind, die zum Lachen in den Keller gehen, sondern Musiker, die Spaß am gemeinsamen Entdecken von Klangwitz und Spiellaune haben. Die überträgt sich eigentlich sofort auf den Hörer und macht „Hier und Jetzt!“ – das war übrigens auch das Motto der Ramones („Here Today“) – zu einer runden Sache und einem großen Vergnügen.