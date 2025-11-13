Theo Bleckmann Love And Anger Sunnyside/Galileo MC

Theo Bleckmann ist Liedsänger. Musik ist bei ihm ein Gesamtkunstwerk, ein Ineinanderwirken von Bedeutung und Erscheinung. Er singt daher nicht nur, sondern umfängt die Texte, die er interpretiert, und schafft Zusammenspiele. Ein Song von Kate Bush tritt in die Nähe eines Lieds von Henry Purcell oder einer Melodie von den Beatles. Bleckmanns Art, Inhalte mit viel gebundenem und theatralem Duktus zu umfangen, wirkt manchmal fast schon sakral, als würde er vorsichtig ein kleines melodisches Heiligenbildchen auf den Altar der Interpretation stellen. Das Team guter Freunde von Gitarrist Ben Monder über Pianist Mike King bis hin zu Bassist Matt Penman, Schlagzeuger Ulysses Owens Jr. und Saxofonist Timo Vollbrecht als Gast unterstützt ihn mit elegischem Flow. So wird „Love And Anger“ zum kammerjazzigen Liedprogramm mit viel Feinheit im emotionalen Detail.