Joel Harrison & The Alternative Guitar Summit Don't Forget Your Guitar AGS Recordings/agsrecordings.bandcamp.com

Joel Harrison muss bei der Produktion dieses Albums mit dem augenzwinkernden Titel „Don’t Forget Your Guitar“ einen Heidenspaß gehabt haben. Zehn Gitarrenduos hat der New Yorker Produzent, Komponist und Gitarrist für sein Gipfeltreffen der Sechssaiter zusammengebracht und aufgenommen. Zehn Stücke mit Gitarrenmusik sind herausgekommen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Mal besticht der Sound durch einen crisp-melodischen Ansatz wie im Opener „I Know Now I Meant It Even Then“ mit den jungen Emmanuel Michael und Tim Watson, mal mit echtem Bluegrass-Feeling in „E.Tennessee Blues“ mit Grant Gordy und Ben Garnett, dann mit krachig-lärmenden Drones in „Waiting For The Raptor“ mit Wendy Eisenberg und Anthony Pirog. Emmanuel Michael darf ein zweites Mal ran: dann mit Bill Frisell im Beatles-Klassiker „In My Life“, in dem sie sich mit ihrem Melos auf den Gitarren einander regelrecht zu übertreffen versuchen.