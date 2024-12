The Headhunters The Stunt Man (Ropeadope/Bandcamp)

Falls sich jemand wundern sollte, weshalb hier die Drums und Percussions so stark nach vorne gemischt sind – das hat seinen guten Grund. Schließlich stammen Bill Summers und Mike Clark, die beiden verantwortlichen Headhunters-Schlagwerker, als einzige noch aus den Gründungstagen der extrem erfolgreichen Funk-Jazz-Formation um Herbie Hancock. 51 Jahre nach dem gleichnamigen LP-Millionenseller schwören die Headhunters mit Saxofonist Donald Harrison, Keyboarder Kyle Roussel und Bassist Chris Severin immer noch auf handfeste Grooves, haben aber die Discoausrichtung zugunsten anderer Elemente modifiziert. Neben Hammondorgeleinsatz („The Stunt Man“) und Rapeinlage („New Levels, New Devils“) überrascht die Formation mit slapbassunterfütterten Bearbeitungen von Standards (etwa Wayne Shorters „ESP“ mit Craig Handy als Saxofongast) und kernigem Free-Funk. Wäre durchaus spannend, mal eine ganze Platte mit tonal sperrigerem Material wie in „Avant Clark“ von den Headhunters zu hören.