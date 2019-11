„The Afterlife“ ist „nur“ eine EP, wäre aber mit ihren 32 Minuten Spieldauer in den 1970er-Jahren locker als LP durchgegangen. Für Keyboarder Danalogue ist der Silberling ein Kompagnon und eine notwendige Ergänzung zum Vorgängeralbum „Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery“. Jedenfalls ist die Musik bei denselben Sessions entstanden – und der entspannte Titeltrack entführt in spacige Weiten, bei denen das Saxofon von King Shabaka alias Shabaka Hutchings nur wenige insistierende Signale sendet, während Schlagzeuger Betamax einen eher schwerfälligen Beat trommelt. Es sind tatsächlich die Keyboardklänge, die auch hier die Musik von The Comet Is Coming zu etwas Besonderem machen – flächig, tiefgründig, ab und an gar verstörend. Das passt natürlich bestens zu dem psychedelischen Brimborium, das die Band gerne absondert, und zu dem mysteriösen Cover-Design mit dem fliegenden Würfel. Songtitel wie „The Seven Planetary Heavens“ kann man schwer ernst nehmen, die Musik allerdings ist nach wie vor klasse.