The Bottomline Forgotten Stars (Neuklang/in-akustik)

Stimme, Klavier, Rhodes und Synthesizer, Schlagwerk und Perkussion – Franzis Lating und Johannes Elias Nuß schaffen als The Bottomline auf „Forgotten Stars“ zu zweit Klangwelten, bei denen man nichts vermisst. Die Pianistin und Sängerin und der Schlagwerker, der auch abstrakte Ideen in Grooves und Rhythmen zu übersetzen weiß, präsentieren sich als kongeniales Duo, das sich neugierig zwischen unterschiedlichen Stilen bewegt. „Jazz, TripHop, Art Music“, so bezeichnet das Duo auf seiner Webseite die eigene Klangkunst, die immer wieder überraschend neue Facetten zwischen akustischer und elektronischer Musik ausbreitet. Da wird es dann auch mal für ein paar Momente melancholisch, bevor bombastische Klangwälle die Stimme kurzzeitig zu verschlucken scheinen. The Bottomline erschaffen eindringliche Musik voller Kraft und Wildheit, betören zwischendurch aber auch mit nackter Fragilität. Eine Klangreise mit vielen unvorhersehbaren Haltepunkten.