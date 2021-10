Susanna & David Wallumrød Live (Susannasonata/Cargo)

Wallumrød ist ein häufiger Name in der norwegischen Musikszene, und wer in welchem Verhältnis zu wem steht, ist nicht immer ganz offensichtlich. Keyboarder David Wallumrød ist jedenfalls ein Cousin der bekannten Sängerin Susanna. Seit 20 Jahren haben die beiden nicht mehr zusammen musiziert, um jetzt einen spontanen Auftritt in Oslo zu veröffentlichen. Das Programm besteht ausschließlich aus Coverversionen von Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Tom Waits, den Beatles und anderen. Nicht besonders originell, könnte man konstatieren, doch der warme, bis aufs absolute Minimum reduzierte Zugang des Duos zu den Originalen entfacht eine sehr intime Poesie und Klangräume, die viel mehr mit den aktuellen Interpreten als mit den ursprünglichen Schöpfern der Songs zu tun haben. Wallumrød ist nicht nur der Begleiter von Susanna, sondern er genießt große gestalterische Freiräume. Lediglich bei „This Flight Tonight“ bleiben Cousin und Cousine recht dicht an Joni Mitchells Vorlage, was vielleicht am sehr ähnlichen Timbre beider Sängerinnen liegt. „Live“ klingt eher wie eine Playlist als wie ein Album.