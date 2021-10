Steve Gadd Band At Blue Note Tokyo (BFM Jazz)

Steve Gadd gilt zu Recht als einer der besten Schlagzeuger der Welt und hat im Lauf seiner langen Karriere mit zahlreichen Stars aus Jazz und Rock von Paul Simon bis Chick Corea gespielt. Mit seiner eigenen Band war er vor zwei Jahren im Blue Note in Tokio zu Gast, Highlights des Konzerts sind auf dieser Live-CD zu hören. Mit dem Keyboarder Kevin Hays, der auch bei zwei Songs als Sänger zu hören ist, dem Trompeter Walt Fowler und dem Bassisten Jimmy Johnson ist Gadds langjährige Stammbesetzung mit an Bord. Einzige Ausnahme ist der Gitarrist David Spinozza, der für Michael Landau eingesprungen ist. Die Band hat hörbar Spaß an dem rasanten Jazz-Rock, der Platz für Soli, aber vor allem für kompaktes Ensemblespiel hat. Wie viel Vergnügen der Bandleader auch im hohen Alter (Gadd ist mittlerweile 76 Jahre alt) daran hat, neue Wege zu gehen, kann man auch am Repertoire erkennen: Mit „Doesn’t She Know By Now“, „Hidden Drive“ und „Walk With Me“ sind gleich drei Songs dabei, die die Band noch nie aufgenommen hat.