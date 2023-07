Stephanie Wagner & Norbert Dömling Traces (Unit/Membran)

Seine „Spuren“ hat Norbert Dömling garantiert schon hinterlassen, denn gerade erst hat der Bassist den Darmstädter Musikpreis gewonnen. Im Duo mit der Flötistin Stephanie Wagner erweist er sich als grundsolider Stichwortgeber, der seine eher hintergründig angelegte Rolle zu nutzen versteht – etwa in der Einleitung seines Solos im Opener „Salsa Torcida“. Wagner spielt C-, Alt- und Bassflöte, hat auch schon einmal etwas von Roland Kirk oder Ian Anderson läuten gehört, ja, liebt überhaupt die experimentelle Spielweise voller perkussiver Effekte bis hin zum Beatboxing. Gleichzeitig weiß sie aber auch, wie schön eine Flöte klingen kann und welche Möglichkeiten in der Duobesetzung mit einem Kontrabass stecken, die in „Flöte Kontra Bass“ ausgereizt werden. Ein Song wie „Pumpkins And Pearls“ besitzt trotz ständiger Tempo- und Taktwechsel gar Hitpotential – oder habe ich den jetzt etwa mit „Diamonds And Pearls“ von Prince verwechselt?