Stefanie Boltz Female (GLM/edel)

Die Künstlerinnen, die Stefanie Boltz auf ihrem neuen Album feiert, stammen aus den verschiedensten Gefilden der Musik. Dabei sind die üblichen Verdächtigen wie Bessie Smith („Nobody Knows You When You‘re Down And Out“), Nina Simone und Abbey Lincoln, aber auch zeitgenössische Popkünstlerinnen wie Joni Mitchell („Help Me“) und Kate Bush („Wuthering Heights“). Und es sind Werke von klassischen Komponistinnen wie Alma Mahler („Laue Sommernacht“) und Fanny Hensel dabei – von ihr hat Boltz sich an die Goethevertonung „Dämm‘rung senkte sich von oben“ gewagt. Mit kleiner Mannschaft – Pianist Christian Wegscheider, Gitarrist Jörg Seidel, Saxofonist Christoph Auer und Cellistin Fany Kammerlander – zelebriert Boltz die mehr oder weniger bekannten Songs und schafft es mit großer Lässigkeit, ihnen ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Und betont: „Frauen kreieren so unterschiedlich, wie Menschen es generell tun, aber für mich macht Frausein als Künstlerin einen Unterschied.“