Stefan Schönegg ENSO On The Withered Tree A Flower Blooms (Impakt/impakt-koeln.bandcamp.com)

In der japanischen Kalligrafie ist ENSO das Symbol für „Kreis“ und bedeutet im Zen-Buddhismus „wertungsfreier Ausdruck des Augenblicks“. Für den Kölner Bassisten und Komponisten Stefan Schönegg ist das der passende Name für seinen Pool an Musikern/-innen unterschiedlicher Gattungen und Genres, aus dem er die verschieden gorßen Besetzungen seiner ENSO-Projekte schöpft. „On The Withered Tree A Flower Blooms“ ist das siebte Album mit einer seiner ENSO-Gruppen und das zweite im Trio mit Marlies Debacker am (präparierten) Flügel und Etienne Nillesen an der Snare-Drum. Man muss sich beim Hören der knapp 40 Minuten regelrecht in die Musik fallen lassen, um überhaupt mitzubekommen, wie diese im Fluss des Klangs gestaucht und gedehnt wird, wie beständig-stet und leise Soundschlieren immer wieder neu auf der akustischen Leinwand gezogen werden und wie die drei das Tempo fast auf null drosseln, um das Geheimnis ihres Drones offenbaren zu können: Erst im Moment entblättert sich ganz die Wesenheit dieser Musik von Schöneggs ENSO.