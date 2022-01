Silent Explosion Orchestra Portraits Of New York City (Unit/Membran)

Es ist ein äußerst aufregendes Großensemble, das der Schlagzeuger Kevin Naßhan mit dem Silent Explosion Orchestra ins Leben gerufen hat. Auf dem zweiten Album porträtiert er in acht Songs die Jazzmetropole New York. Dabei gelingen ihm gediegene Mainstreamperlen wie „Central Park“, aber auch ausgedehnte Klangreisen wie das zehnminütige „Lincoln Square“, bei denen den Streichern eine prägende Rolle zukommt. Die Musik birst oftmals vor Energie und lässt so den lebendigen, manchmal auch chaotischen Charakter New Yorks deutlich werden – einen Ruhepunkt setzt die elegante Ballade „Greenwich Village“. Mit Svenja Hinzmann und Andreas Braun gehören auch zwei Sänger zur Band, die mit und ohne Text ihre Qualitäten erkennen lassen. Für die Arrangements sind bewährte Kräfte wie Jörg Achim Keller und Malte Schiller verantwortlich. Ein Album, das mit seinem Reichtum an Klangfarben und musikalischer Dramaturgie beeindruckt.