Shalosh

What We Are Made Of

ACT/edel

Shalosh – What We Are Made Of (Cover)Es grenzt fast an Zufall, beim unbedarften Hören die Songs zu identifizieren, die das Trio aus Tel Aviv sich vorgeknöpft hat. Vom „Barbie Girl“ bleibt nicht viel übrig außer ein paar verhallenden Melodietönen am Ende von Pianist Gadi Stern, „Don’t Look Back In Anger“ wird von Drummer Matan Assayag zurechtgeshufflet, Bassist David Michali verzerrt sein Instrument für Muses „Hysteria“ und schafft damit das markanteste Erkennungsmerkmal. Als „Safe Space“ bezeichnen die Musiker ihr Trio, das fremden wie eigenen Kompositionen seinen Stempel aufdrückt. Der trägt eindeutig die Umrisse von The Bad Plus oder dem Neil Cowley Trio. Umso mehr hinterlässt das Album die Frage, warum Shalosh seiner Kraft nicht mehr vertraut, die Ideen intensiver zu beackern und die Stücke nicht geradewegs zu kurz wirken zu lassen?

Text
Thorsten Firlus
, Jazz thing 163

Veröffentlicht am 06. Apr 2026 um 07:58 Uhr unter Reviews

jazzahead! 2026

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