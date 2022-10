Senensky / Bauer / Baumgärtner Organic Earfood (JazzSick/Membran)

Wenn Jazzstars aus New York in Montreal gastierten, dann war er jahrzehntelang als Begleiter zur Stelle. Bernie Senensky, inzwischen in seinen Siebzigern, ist einer der vielseitigsten Pianisten im US-Nachbarland Kanada. Mit Stefan Bauer, dem Wahl-Brooklyner aus dem Ruhrpott, hatte er schon vor Jahren eine gemeinsame Band. Bauer wiederum ist das Bindeglied zum Dritten im Bunde, dem Schlagzeuger und Theatermusiker Peter Baumgärtner. Das Wortspiel im Albumtitel lässt es bereits vermuten: Senensky spielt auf „Organic Earfood“ ausschließlich die Elektroorgel. Die fragile Kombination von Orgel und Vibrafon ist selten – sie verlangt Feingefühl, Geschmack und Flexibilität. Die sind hier reichlich vorhanden, aber ebenso gibt es komplexe Themen, schlanke Grooves, eine musikantische Freude am Spiel und manche Verneigung vor dem John-Coltrane-Quartett. Wirkungsvoll wechselt Bauer zwischen Vibrafon und Marimba. Nicht nur Michael Cuscuna hört hier Echos von Larry Young, Bobby Hutcherson und Joe Chambers.