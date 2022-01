Ryley Walker Course In Fable (Husky Pants/Cargo)

Der Chicagoer Singer/Songwriter Ryley Walker ist weiterhin auf der Suche nach der stimmigsten Vereinbarung von Jazz, Folk, Drone, Rock und anderen Musikformen. Auf „Course In Fable“ kommt die Minimal Music neu hinzu. Erstmals hat Walker die Verantwortung für die Produktion aus der Hand gegeben. Der ehemalige Tortoise-Drummer John McEntire ist der richtige Mann für diesen Job, der dann wohl auch die Minimal-Elemente mitbringt. Was auf früheren Alben noch nach einem Programm klang, geht Walker hier mit erstaunlicher Leichtigkeit von der Hand. Die komplexe Verschachtelung verschiedener Stilistiken klingt wie die simpelste Sache der Welt. Selbst die Übergänge von instrumentalen zu vokalen Parts sind so geschmeidig, dass man sie kaum wahrnimmt. „Course Of Fable“ ist keine Überraschung im ursprünglichen Wortsinn, weil der Maßstab an Walkers Alben ohnehin hoch ist und das Aroma seines Debütalbums „Primrose Green“ (2015) sich auch hier entfaltet, aber die Platte ist das bisherige Meisterwerk des Underdogs.