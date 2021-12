Roger Matura Roter Mohn (Ozella/Galileo MC)

Der Ruhrgebietsbarde Roger Matura wird von seinen Verehrern vor allem für seine Knorrigkeit bewundert, mit seinen englischen und deutschen Songs bewegte er sich meistens zwischen Folk, Country und Americana. „Roter Mohn“ ist eine Sammlung von zehn Coverversionen, die Matura wohl am Herzen liegen. Ungewöhnlich für ihn ist aber die musikalische Umsetzung. Zusammen mit seinem Mitstreiter Armin Dahm hüllt er die Songs in ein elektronisches Umfeld, bei dem oft ein Klavier im Vordergrund steht, auch Dahms Bass ist präsent. Da Maturas heisere Stimme und das musikalische Umfeld, das nicht glatt, sondern eher leicht schmuddelig daherkommt, einen starken Kontrast setzen, entstehen einzigartige Interpretationen: T. Rex' “Get It On“ wird zur verzweifelten Klage, John Lennons „Jealous Guy“ zur kargen Ballade und den Titelsong, den einst Rosita Serrano berühmt machte, hat man so tatsächlich noch nie gehört.