Rob Mazurek Exploding Star Orchestra Lightning Dreamers (International Anthem/Indigo)

Folgte der Chicagoer Trompeter Rob Mazurek mit seinem Exploding Star Orchestra anfangs noch den Spuren des Free-Jazz-Pioniers Bill Dixon, erinnert der neueste Streich der Band eher an einen anderen Giganten der Trompete, nämlich Miles Davis in seiner „Bitches Brew“-Phase. Allerdings ist auch diese Zuschreibung eher oberflächlich, denn bei genauerem Hinhören kehrt Mazurek auch ein Stück weit zu seinen eigenen Wurzeln zurück, denn Sound und Strukturen erinnern nicht wenig an die Band Isotope 217, mit der der Chicagoer Ende des letzten Jahrhunderts auf einem schmalen Pfad zwischen Avantgarde-Jazz und Post-Rock völlig neue Perspektiven öffnete. Zur aktuellen Besetzung der Band gehören unter anderen Gitarrist Jeff Parker und Drummer Gerald Cleaver sowie Craig Taborn und Angelica Sanchez an den elektronischen Keyboards. Vor allem Letztere erinnern stark an die Arbeitsteilung von Keith Jarrett und Chick Corea in der Band, mit der Davis 1970 auf dem Isle of Wight Festival auftrat.