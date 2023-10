Rémy Labbé Quintet Careless Territories (Challenge/Bertus)

Ein Leckerbissen für Blechbläserfreunde: Wie Rémy Labbé (Flügelhorn) und sein belgischer Landsmann Phil Abraham (Posaune) miteinander und umeinander spielen, erinnert an ein großes Vorbild: das Clark Terry/Bob Brookmeyer Sextet (1962–1965). Die zehn Quintettpreziosen lassen erahnen, dass Labbé ein gewiefter, perfektionistischer Bigbandarrangeur ist. Hinter lapidaren Titeln wie „Say It“, „Bring It On“ und „Then What“ stecken kluge, handfeste Up-Tempo-Nummern im Stil von Swing und Bebop. Einen ganz eigenen Tonfall als Komponist zeigt Labbé in den Balladen, am geheimnisvollsten wohl in „While You‘re Here“. Nicht nur die beiden Bläser sind kompetent swingende Solisten, auch die Rhythmusgruppe – allen voran der originelle Amaury Faye am Piano – spielt groß auf. Labbés Quintett bietet aktuellen Mainstream-Jazz auf Topniveau – grandios komponiert, professionell gespielt, sehr wach, sehr clean. Das Album entstand in Frankreich, wurde in New York gemischt und ist inspiriert von Reisen nach Italien, Spanien und den Niederlanden.