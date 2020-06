Reid Anderson / Dave King / Craig Taborn Golden Valley IS Now (Intakt/Harmonia Mundi)

Au weia – was hat denn bloß Craig Taborn geritten, auf dieser CD den Synthesizer zu bedienen? Die käsigen Sounds, die er aus dem nicht näher spezifizierten Gerät herausholt, hören sich an wie eine frühe Übungsstunde von Keith Emerson – selbst Pink Floyd haben, als sie sich vor 40 Jahren auf „Obscured By Clouds“ erstmals mit dem VCS3 herumschlugen, ihm interessantere Klänge entlockt. Da kann auch die fabulöse The-Bad-Plus-Rhythm-Section nicht mehr viel retten. Die angeblichen Vorbilder, die Florian Keller in den irritierend apologetischen Liner-Notes nennt (Aphex Twin, Autechre, Ornette Coleman’s Prime Time), waren allesamt wesentlich abenteuerlustiger. Vom vielbeschworenen Pop-Appeal ist in den zehn durchweg langweiligen Songs auch nichts zu hören (sie stammen interessanterweise allesamt von King und Anderson). Das Album wurde bereits im Sommer 2018 in Minneapolis eingespielt, bevor die Zürcher Plattenfirma Intakt sich jetzt seiner erbarmte.