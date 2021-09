Raphael Wressnig & Igor Prado Groove & Good Times (Peppercake/ZYX)

Ganz die alte Schule, in der Raphael Wressnig und Igor Prado gelernt haben. Schon im Titel des neuen gemeinsamen Albums steckt die österreichisch-brasilianische Groove-Connection ihr Programm ab: gute Zeiten im Trio mit Hammond B3, Gitarre und Schlagzeug. Mehr braucht es nicht in diesem Segment, wissen Organist Wressnig und Gitarrist Prado. Beide sind echte alte Hasen an ihren Instrumenten, genau wie Drummer Yuri Prado. Instrumental funktioniert das Trio am besten. „Shrimp Daddy“ oder das Isley-Brothers-Cover „I Know Who You Been Socking It To“ rocken wie das ähnlich aufgestellte Delvon Lamarr Organ Trio oder von den Meters beeinflusste Kollegen wie die New Mastersounds. In der Essenz kommt das Duo aber eher dem klassischen B3-Sound von Johnny „Hammond“ Smith oder Brother Jack McDuff und ihren Prestige-Aufnahmen näher, auch der Blues spielt neben funky Organ-Jazz eine prominente Rolle.