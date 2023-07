Ralph Alessi Quartet It's Always Now (ECM/Universal)

Das Spiel des amerikanischen Trompeters Ralph Alessi (60) ist bekannt für seine nüchterne, elegante Präzision. Seit 2020 in Bern zu Hause, verbündet sich Alessi auf seinem vierten ECM-Album mit zwei erfahrenen Kollegen, die ebenfalls in der Schweiz tätig sind: Bänz Oester (Bass) und Gerry Hemingway (Schlagzeug). Der eigentliche „Anchorman“ in allen Stücken aber heißt Florian Weber. Sein mutwillig polyfones, sperrig-herausforderndes Klavierspiel gibt diesem Album eine Note und Bedeutung, die etwas ganz Eigenes haben. Ob in den modal orientierten Duoimprovisationen mit Weber oder im kunstvoll-fragilen Quartett: Alessis Trompete glänzt über weite Strecken mit beinahe überirdischer, pastellener Luftigkeit. Manches klingt da, als würde es erst im Moment zu vorläufiger, genialischer Form finden. Wie bei ECM üblich, kommen die schnelleren Stücke in der zweiten Hälfte des Albums.