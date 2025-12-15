Quadro Nuevo Inside The Island GLM/edel

Auf die griechische Insel Samos haben sich Quadro Nuevo zurückgezogen, um ihr neues Album aufzunehmen. Auch um Zeit in abgelegenen Dörfern zu verbringen – und um eine wärmende Musik einzuspielen, die fernab von großen Touristenströmen und der derzeit alles andere als rosigen Weltpolitik die Seele und das Herz beim Zuhören mit schönen, positiven Klängen füllt. So ließe sich die Idee zu „Inside The Island“ schon ganz gut interpretieren. Der Saxofonist und Klarinettist Mulo Francel, der Akkordeonist und Bandoneonist Andreas Hinterseher, der Gitarrist Philipp Schiepek und der Bassist Didi Lowka sind auf ihren elf Ansichten einer Insel auf einer entschleunigten Reise unterwegs, die heitere, weltmusikalische Melancholie zwischen Tango, Musette oder ägäischer Musiktradition verströmt: mit zarten, berührenden Melodien, die immer auch Zeit zum Nachschwingen bekommen. Wie das Leben eben so läuft im ruhigen Hinterland einer Insel.